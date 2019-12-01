Опубликовано видео перестрелки в кафе в Черкесске

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись стрельбы в кафе в Черкесске, в результате которой пострадал один человек.

На записи видно, как мужчина входит в зал и после короткого разговора стреляет из пистолета в своего оппонента, который стоит рядом с девушкой. Другой посетитель открывает ответный огонь, после чего нападавший убегает.

Происшествие случилось в ночь на субботу в одном из кафе Черкесска. Девятнадцатилетний мужчина в результате получил ранение из травматического пистолета в руку и ногу и был госпитализирован.

Позднее в управлении МВД по Карачаево-Черкессии сообщили о задержании 24-летнего подозреваемого, который дал признательные показания, у него изъяли оружие.

По данным РЕН ТВ, конфликт возник на почве ревности.