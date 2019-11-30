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Общество

ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне
Фото: Газета.Ru
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в ходе ЧП в столице Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. В результате погибли два человека.
Данный инцидент был признан терактом. По словам представителей террористической группировки, к нападению в Лондоне причастен один из их боевиков.
По данным полиции, злоумышленником является 28-летний Усман Хан, который в 2012 году за участие в террористической деятельности был осужден и освобожден под расписку.
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Теги:
Происшествия , Исламское государство , Великобритания
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