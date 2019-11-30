ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне

Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ходе ЧП в столице Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. В результате погибли два человека.

Данный инцидент был признан терактом. По словам представителей террористической группировки, к нападению в Лондоне причастен один из их боевиков.

По данным полиции, злоумышленником является 28-летний Усман Хан, который в 2012 году за участие в террористической деятельности был осужден и освобожден под расписку.