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Под Саратовом дети нашли в реке тело новорожденной девочки 

САРАТОВ24 + ещё 2 55 минут назад
Тело новорожденного нашли в реке под Саратовом
Фото: РИА Новости
Тело новорожденного находилось в воде около месяца. Следователи начали проверку.
В Красном Куте Саратовской области выясняют обстоятельства гибели девочки, тело которой было обнаружено в минувшую субботу. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по региону.
"По предварительным данным, днем 30 ноября неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, игравшие неподалёку дети, заметили предмет, вмёрзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни", — рассказали журналисту телекомпании "Саратов 24" в ведомстве.
Проводится доследственная проверка.
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Теги:
Происшествия , СКР , Саратов , Саратовская Область
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