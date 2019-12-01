Тело новорожденного нашли в реке под Саратовом

Тело новорожденного находилось в воде около месяца. Следователи начали проверку.
В Красном Куте Саратовской области выясняют обстоятельства гибели девочки, тело которой было обнаружено в минувшую субботу. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета по региону.
"По предварительным данным, днем 30 ноября неподалеку от дома № 4 по Заречному переулку в реке Еруслан, игравшие неподалёку дети, заметили предмет, вмёрзший в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину. Последний с использованием подручных средств извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни", — рассказали журналисту телекомпании "Саратов 24" в ведомстве.
Проводится доследственная проверка.