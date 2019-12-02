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Происшествия

Школьница, которую нашли в выгребной яме, была изнасилована 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил
Фото: depositphotos.com
В истории 9-летней девочки, которую в ноябре нашли в выгребной яме в тяжелом состоянии, появились новые подробности.
Как сообщает ГТРК «Кубань» со ссылкой на местных жителей, пострадавшая сначала была изнасилована. Предположительно, пьяный отчим подруги этой девочки сначала избил ребенка, потом изнасиловал ее, а затем бросил в выгребную яму туалета, который находился рядом с Домом культуры.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю комментировать данную информацию не стали, сообщив, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство», пока продолжается.
Ранее сообщалось, что девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, 18 ноября ушла гулять и не вернулась. Больше суток ее искали полицейские, волонтеры и местные жители. Затем ребенка нашли в выгребной яме.
Врачи диагностировали у пострадавшей множественные телесные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму. Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара. 21 ноября стало известно, что она впала в кому.
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Комментарии11 
Теги:
Происшествия , Криминал , Новости Кубани , Громкие уголовные дела , Педофилы , СКР , ГТРК "Кубань"
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