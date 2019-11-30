Стая бродячих собак напала на ребенка в Мурманской области

Все новости на карте

Ребенок не пострадал, на помощь подбежали двое мужчин и спасли мальчика.

В городе Полярный Мурманской области стая бродячих собак накинулась на мальчика. На видео запечатлено нападение около восьми собак на ребенка. Убегая от животных, мальчик упал в сугроб, а те накинулись на него. После чего видео обрывается.

По словам очевидца Юрия Косиди, инцидент произошел 29 ноября на Советской улице рядом с домом № 3, передает ТВ-21. Прибежавшие на помощь двое мужчин спасли ребенка. Он не пострадал, отделавшись сильным испугом.

«СК РФ по Мурманской области опросит очевидцев произошедшего, а также лиц, обладающих сведениями о случившемся; кроме того в администрации ЗАТО Александровск Мурманской области, с целью оценки исполнения, будут получены сведения об организации работы по отлову бродячих животных», — сообщается в заявлении СК по региону.

Накануне подобные инциденты произошли под Новосибирском.