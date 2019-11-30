Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой
Шоу-бизнес
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока
Оружие
Сириец едет к Путину, чтобы подарить ему коня
Сириец едет к Путину, чтобы подарить ему коня
Общество
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Общество

Стая бродячих собак напала на ребенка в Мурманской области 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Стая бродячих собак напала на ребенка
Фото: РИА Новости
Ребенок не пострадал, на помощь подбежали двое мужчин и спасли мальчика.
В городе Полярный Мурманской области стая бродячих собак накинулась на мальчика. На видео запечатлено нападение около восьми собак на ребенка. Убегая от животных, мальчик упал в сугроб, а те накинулись на него. После чего видео обрывается.
По словам очевидца Юрия Косиди, инцидент произошел 29 ноября на Советской улице рядом с домом № 3, передает ТВ-21. Прибежавшие на помощь двое мужчин спасли ребенка. Он не пострадал, отделавшись сильным испугом.
Следственный комитет начал проверку после случившегося.
«СК РФ по Мурманской области опросит очевидцев произошедшего, а также лиц, обладающих сведениями о случившемся; кроме того в администрации ЗАТО Александровск Мурманской области, с целью оценки исполнения, будут получены сведения об организации работы по отлову бродячих животных», — сообщается в заявлении СК по региону.
Накануне подобные инциденты произошли под Новосибирском.
МЧС рекомендует сбить с толку агрессивную собаку, планирующую нападение: громко выкрикивать команды, отступать в укрытие.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
ТК «Звезда»: последние новости
Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации Историка Соколова доставили из Санкт-Петербурга в Москву Историка Соколова доставили из Санкт-Петербурга в Москву Несколько россиян в тяжелом состоянии после ДТП оперируют в Доминикане Несколько россиян в тяжелом состоянии после ДТП оперируют в Доминикане
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , МЧС , СКР , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой 11
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока 51
Сириец едет к Путину, чтобы подарить ему коня
Сириец едет к Путину, чтобы подарить ему коня 32
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел
Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел 79
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару 40
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение