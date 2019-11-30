В аэропорту Киева у пассажира нашли гранату 

В киевском аэропорту Борисполь работники службы безопасности обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев — Хургада. 36-летнего жителя Донецка задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа является 36-летний житель города Донецка, — сообщили в полиции Киевской области.
На владельца гранаты заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».
Как писал News.ru, военнослужащий, взяв боевую гранату, угрожал взорвать себя и сына в московской квартире. По некоторой информации, он был пьян. Позже к подозреваемому домой приехали сотрудники ФСБ — силовиков вызвал сын. Фигурант попытался выбросить «лимонку» в мусоропровод. Но её всё равно нашли. Когда у военного спросили, откуда у него оружие, он ответил, что это сувенир. С поражающим элементом и 60 граммами тротила.