В аэропорту Киева у пассажира нашли гранату

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В киевском аэропорту Борисполь работники службы безопасности обнаружили гранату в багаже одного из пассажиров рейса Киев Хургада . 36-летнего жителя Донецка задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа является 36-летний житель города Донецка, — сообщили в полиции Киевской области.

На владельца гранаты заведено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».