ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет

Под Новороссийском в воздухе взорвался вертолет компании, занимающейся винным туризмом. Пилот погиб. От катастрофе сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пилоту не удалось спастись.
Вертолет марки Robinson 66 принадлежал ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Эта винтокрылая машина вмещает до пяти человек.
Новороссийское издание «Наша газета» пишет со ссылкой на очевидцев, что геликоптер взорвался в воздухе, врезавшись в гору. Двигатель упал на землю. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пассажир снял на видео жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале.