ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет

Под Новороссийском разбился вертолет, пилот погиб

Все новости на карте

Под Новороссийском в воздухе взорвался вертолет компании, занимающейся винным туризмом. Пилот погиб. От катастрофе сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла вблизи Абрау-Дюрсо. Вертолет внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пилоту не удалось спастись.

Вертолет марки Robinson 66 принадлежал ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Эта винтокрылая машина вмещает до пяти человек.

Новороссийское издание «Наша газета» пишет со ссылкой на очевидцев, что геликоптер взорвался в воздухе, врезавшись в гору. Двигатель упал на землю. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.