Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы

Россиянку избили до смерти ради шубы

Мужчина убил 51-летнюю жительницу города Мурино Ленинградской области , снял с нее шубу и скрылся. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на лестничной клетке одного из многоэтажных домов на Менделеевском бульваре. Мужчина заметил свою жертву еще в метро. Он проводил женщину до дома, зашел с ней в лифт и, выйдя, избивал ее в течение 20 минут. От полученных травм женщина умерла.

Преступник снял с жертвы шубу и скрылся. Его поймали полицейские на станции метро «Девяткино».

В октябре полиция задержала 26-летнего мужчину, убившего двоих человек и ранившего еще четверых в Новой Москве. По данным МВД, наркоман пришел к знакомым попросить денег в долг, но те отказали, после чего преступник решил расправиться с ними.