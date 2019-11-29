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Армия

Россиянку избили до смерти ради шубы 

Lenta.ru 33 минуты назад
Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы
Фото: РИА Новости
Мужчина убил 51-летнюю жительницу города Мурино Ленинградской области, снял с нее шубу и скрылся. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на лестничной клетке одного из многоэтажных домов на Менделеевском бульваре. Мужчина заметил свою жертву еще в метро. Он проводил женщину до дома, зашел с ней в лифт и, выйдя, избивал ее в течение 20 минут. От полученных травм женщина умерла.
Преступник снял с жертвы шубу и скрылся. Его поймали полицейские на станции метро «Девяткино».
В октябре полиция задержала 26-летнего мужчину, убившего двоих человек и ранившего еще четверых в Новой Москве. По данным МВД, наркоман пришел к знакомым попросить денег в долг, но те отказали, после чего преступник решил расправиться с ними.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Ленинградская область
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