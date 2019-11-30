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Политика

Грабители обстреляли автобус с футболистами в Нигерии 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии
Фото: РИА Новости
Грабители напали на автобус с игроками футбольной команды "Ифеани Убах" в Нигерии, сообщает "Би-би-си".
По информации источника, команда 29 ноября выехала на матч против Джигава Голден Старз". Однако на пути на автобус с игроками напали вооруженные преступники. Сообщается, что водитель был застрелен, а несколько футболистов получили серьезные травмы.
Пострадавшие были направлены в госпиталь.
"Ифеани Убах" выступает в чемпионате Нигерии. После пяти туров команда имеет в активе восемь очков и располагается на десятом месте турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что девушка экс-игрока сборной Аргентина показала следы побоев.
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Теги:
Происшествия , BBC News , Нигерия
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