Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Грабители обстреляли автобус с футболистами в Нигерии

Грабители напали на автобус с игроками футбольной команды "Ифеани Убах" в Нигерии , сообщает "Би-би-си".

По информации источника, команда 29 ноября выехала на матч против Джигава Голден Старз". Однако на пути на автобус с игроками напали вооруженные преступники. Сообщается, что водитель был застрелен, а несколько футболистов получили серьезные травмы.

Пострадавшие были направлены в госпиталь.

"Ифеани Убах" выступает в чемпионате Нигерии. После пяти туров команда имеет в активе восемь очков и располагается на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что девушка экс-игрока сборной Аргентина показала следы побоев.