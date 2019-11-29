Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Происшествия
Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару
Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару
Шоу-бизнес
В НАТО стали часто говорить о проблемах мозга
В НАТО стали часто говорить о проблемах мозга
В мире
Кассирша отбилась от грабителя его же ножом
Кассирша отбилась от грабителя его же ножом
Происшествия

В ходе теракта на Лондонском мосту скончался один человек 

Вести.Ru 58 минут назад
Человек погиб в ходе теракта на Лондонском мосту
Фото: AP Images
В результате инцидента на Лондонском мосту скончался один человек. Об этом сообщает британское издание The Independent, ссылаясь на источники. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации нет.
Данные о пострадавших разнятся. Ранее сообщалось о пяти жертвах теракта. В то же время точное число, получивших ножевое ранение, пока не подтверждено.
Инцидент на Лондонском мосту случился в середину пятницы, 29 ноября. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей, был застрелен полицейскими, на нем был закреплен муляж взрывного устройства.
В настоящее время правоохранительные органы связывают инцидент с терроризмом. Расследование случившегося продолжается.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Вести.Ru: последние новости
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий СК начал доследственную проверку по факту отравления студентов в Петрозаводске СК начал доследственную проверку по факту отравления студентов в Петрозаводске На теле убитого на Лондонском мосту был муляж бомбы На теле убитого на Лондонском мосту был муляж бомбы 
Теги:
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару
Дорогая «фанера»: знаменитости о гонорарах Ротару 10
В НАТО стали часто говорить о проблемах мозга
В НАТО стали часто говорить о проблемах мозга 3
Кассирша отбилась от грабителя его же ножом
Кассирша отбилась от грабителя его же ножом 1
У Трампа отобрали телефон в Афганистане
У Трампа отобрали телефон в Афганистане
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение