Человек погиб в ходе теракта на Лондонском мосту

В ходе теракта на Лондонском мосту скончался один человек

В результате инцидента на Лондонском мосту скончался один человек. Об этом сообщает британское издание The Independent, ссылаясь на источники. Стоит отметить, что официального подтверждения данной информации нет.

Данные о пострадавших разнятся. Ранее сообщалось о пяти жертвах теракта. В то же время точное число, получивших ножевое ранение, пока не подтверждено.

Инцидент на Лондонском мосту случился в середину пятницы, 29 ноября. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей, был застрелен полицейскими, на нем был закреплен муляж взрывного устройства.