Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме

Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме

Россиянка Валентина Андреева, которая была задержана в Таиланде из-за покупки в аптеке запрещенного препарата, рассказала об условиях содержания в тюрьме. Ее слова приводит Telegram-канал издания 78.ru.

По словам девушки, в тюрьме она провела два дня, хотя должна была находиться там до сих пор и ждать суда.

«Когда находилась в тюрьме, я пыталась связаться с консулом, ходила с этой просьбой к начальнице», — рассказала Андреева.

Россиянка заявила, что в тайской тюрьме заключенных пытаются «принизить и сделать более послушными».

«К начальству нужно заходить исключительно на коленях: я в дверь заходила, заползая на коленях. Такого унижения я еще никогда не испытывала», — поделилась девушка.

Андреева была задержана на Пхукете после того, как ей продали в аптеке лекарство Alprazolam, которое считается в стране наркотическим веществом. Средство понадобилось девушке после экскурсии в контактном зоопарке, где ее укусила обезьяна.

Андрееву освободили из тюрьмы после внесения залога, она должна оставаться в стране до суда.