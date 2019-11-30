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Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Хотят принизить: россиянка рассказала о тайской тюрьме
Фото: РИА Новости
Россиянка Валентина Андреева, которая была задержана в Таиланде из-за покупки в аптеке запрещенного препарата, рассказала об условиях содержания в тюрьме. Ее слова приводит Telegram-канал издания 78.ru.
По словам девушки, в тюрьме она провела два дня, хотя должна была находиться там до сих пор и ждать суда.
«Когда находилась в тюрьме, я пыталась связаться с консулом, ходила с этой просьбой к начальнице», — рассказала Андреева.
Россиянка заявила, что в тайской тюрьме заключенных пытаются «принизить и сделать более послушными».
«К начальству нужно заходить исключительно на коленях: я в дверь заходила, заползая на коленях. Такого унижения я еще никогда не испытывала», — поделилась девушка.
Андреева была задержана на Пхукете после того, как ей продали в аптеке лекарство Alprazolam, которое считается в стране наркотическим веществом. Средство понадобилось девушке после экскурсии в контактном зоопарке, где ее укусила обезьяна.
Андрееву освободили из тюрьмы после внесения залога, она должна оставаться в стране до суда.
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Теги:
Происшествия , Таиланд
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