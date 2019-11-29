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На Петровке разъяснили сообщение о ранении полицейского на «Савеловской» 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
В МВД прокомментировали ранение полицейского в метро
Фото: ТАСС
В нескольких СМИ 29 ноября появились сообщения о том, что на станции московского метро "Савеловская" был ранен ножом в грудь полицейский.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что это произошло еще 19 октября, передает ТАСС.
Тогда ранним утром, около 6 утра, в подземном переходе станции "Савеловская" полицейские заметили конфликт между двумя мужчинами.
Стражи порядка пытались пресечь конфликт, и тогда один из его участников, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь 28-летнего полицейского.
Пострадавшего правоохранителя госпитализировали, злоумышленника задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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