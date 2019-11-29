Как интимная переписка убила школьницу

«Была отличницей»: как интимная переписка погубила школьницу

Второклассница из Москвы , покончившая жизнь самоубийством после того, как мать увидела в ее телефоне интимную переписку со взрослым мужчиной, была отличницей. По данным столичного департамента соцзащиты населения, семья восьмилетней девочки не числилась как неблагополучная. Следователи продолжают расследование гибели малолетней школьницы.

В столичном департаменте социальной защиты населения дали характеристику семье восьмилетней девочки из Москвы, которая совершила суицид после того, как мать уличила ее в переписке со взрослым мужчиной.

«Семья погибшей девочки на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась. Характеризовалась как благополучная. По имеющейся информации, погибшая девочка имела положительную характеристику, была отличницей», — сообщили в департаменте РИА «Новости».

Там отметили, что на данный момент с родственниками скончавшейся работают психологи. «Департамент труда и соцзащиты Москвы выражает искренние соболезнования близким девочки», — заключили в ведомстве.

Трагедия произошла 26 ноября в трехкомнатной квартире на севере столице, сообщала 37-летняя мать второклассницы газете «Московский комсомолец». В тот день женщина, взяв мобильный телефон девочки, решила убедиться, что она не заходит на какие-либо сайты для взрослых. По словам 37-летней москвички, она делала это регулярно, однако в этот раз наткнулась на секретный чат дочери, где она общалась с неизвестным мужчиной.

Когда мать увидела компроментирующую переписку, она была в ужасе: второклассница и ее собеседник обменивались фотографиями интимного характера, а также вели разговор с сексуальным подтекстом.

Москвичка решила не ругать девочку, а просто заявила, что намерена поменять ее сенсорный телефон на кнопочный, чтобы она не могла заходить в соцсети. «Я уверена, она поняла, что я все прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон. Не считая нужным ругаться, я сказала дочери, чтобы она шла ужинать», — сообщила женщина.

В итоге девочка подбежала к своему 13-летнему брату и заявила, что намерена совершить самоубийство — мальчик не придал этому значения, подумав что второклассница шутит. После этого школьница заперлась в своей комнате и не отвечала близким на протяжении долгого времени. Тело ребенка вскоре было обнаружено без признаков жизни.

Женщина считает, что второклассница не хотела вступать с ней в конфликт и испугалась реакции матери на переписку. В итоге столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девочки — сотрудники ведомства выясняют обстоятельства трагедии, уточняет «МК».

Похожий инцидент произошел в Ульяновске. Там 29 ноября силовики задержали 28-летнего местного жителя, который просил у 9-летней девочки интимные фотографии в переписке в соцсети, сообщается на сайте регионального главка МВД.

По версии следствия, предполагаемый злоумышленник намеренно зарегистрировал в сети новый аккаунт, чтобы общаться с малолетней школьницей — кроме того, он сам отправлял ей снимки своих половых органов.

Родители девочки, увидевшие беседу, тут же сообщили о происшествии в правоохранительные органы . Мужчину уже арестовали — против него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Кроме того, правоохранители пытаются установить причастность предполагаемого злоумышленника к другим подобным преступлениям.

Не менее ужасающий инцидент произошел в Липецке. Там 22 ноября 47-летнему жителю Тербунского района предъявили обвинение в шести эпизодах действий сексуального и развратного характера, а также в изготовлении и распространении порнографии среди детей, сообщает региональный СК.

Согласно материалам ведомства, мужчина на протяжении нескольких месяцев отправлял интимные фото и видео 5-летней девочке — в какой-то момент это увидели родители. Они стали общаться со злоумышленником от имени ребенка и в итоге поняли, что беседуют со своим соседом.

Позже выяснилось, что обвиняемый вел такие же переписки с двумя девочками 10-ти и 12-ти лет — на допросе мужчина признал вину.