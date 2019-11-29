СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства 23-летней следовательницы Марии Клочковой могли стать насмешки со стороны коллег, сообщила "Комсомольская правда".

По информации издания, коллега Клочковой, которого близкие погибшей считают виновным в изнасиловании девушки, заключил пари с сослуживцами, что сможет стать первым мужчиной, с которым она займется сексом.

Как сообщил собеседник КП, коллега на следующий день после ночи рассказал сотрудникам о случившемся. После того, как девушка вернулась после длительного больничного, ее встретили насмешками.

При этом в статье отмечается, что сам оперативник на допросах отрицает факт изнасилования. По его словам, все происходило по обоюдному согласию.

На прошлой неделе полиция и СК начали проверку после сообщений в соцсетях, что причиной самоубийства сотрудницы полиции в Сочи стало изнасилование коллегой.