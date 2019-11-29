Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Политика
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Общество
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым
В мире
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи 

РИА Новости 27 минут назад
Причиной самоубийства 23-летней следовательницы Марии Клочковой могли стать насмешки со стороны коллег, сообщила "Комсомольская правда".
По информации издания, коллега Клочковой, которого близкие погибшей считают виновным в изнасиловании девушки, заключил пари с сослуживцами, что сможет стать первым мужчиной, с которым она займется сексом.
Как сообщил собеседник КП, коллега на следующий день после ночи рассказал сотрудникам о случившемся. После того, как девушка вернулась после длительного больничного, ее встретили насмешками.
При этом в статье отмечается, что сам оперативник на допросах отрицает факт изнасилования. По его словам, все происходило по обоюдному согласию.
На прошлой неделе полиция и СК начали проверку после сообщений в соцсетях, что причиной самоубийства сотрудницы полиции в Сочи стало изнасилование коллегой.
Девушка покончила с собой 23 ноября. Она работала в Хостинском отделе полиции. В августе Клочкова окончила университет МВД.
Последние новости
Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Комментарии15 
Теги:
Происшествия , Видео , Мария Клочкова , МВД , Комсомольская правда , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам 3
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте 16
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым 71
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 236
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение