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Погода

Самолёты рейса Москва-Ереван не смогли приземлиться из-за тумана 

News.ru 1 час назад
Самолёты из Москвы не долетели до Армении
Фото: РИА Новости
Густой туман в пятницу, 29 ноября, не позволил двум самолётам, следовавшим из Москвы в Ереван, приземлиться в аэропорту «Звартноц». Лайнеры были вынуждены совершить посадки в Астрахани и Сочи.
По информации пресс-секретаря аэропорта «Звартноц» Сатеника Ованнисяна, в Сочи приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер S7 был отправлен на посадку на запасной аэродром Астрахани. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время, по словам Ованнисяна, погодные условия нормализуются, аэропорт снова начал принимать воздушные суда.
Ранее News.ru писал, что снегопад стал причиной отмены междугородних рейсов в аэропорту и на автовокзале во Владивостоке.
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Теги:
Происшествия , АК S7 , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Астрахань , Ереван , Москва , Сочи
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