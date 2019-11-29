Самолёты из Москвы не долетели до Армении

Самолёты рейса Москва-Ереван не смогли приземлиться из-за тумана

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Сочи. Густой туман в пятницу, 29 ноября, не позволил двум самолётам, следовавшим из Москвы Ереван , приземлиться в аэропорту «Звартноц». Лайнеры были вынуждены совершить посадки в Астрахани

По информации пресс-секретаря аэропорта «Звартноц» Сатеника Ованнисяна, в Сочи приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот» . Лайнер S7 был отправлен на посадку на запасной аэродром Астрахани. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время, по словам Ованнисяна, погодные условия нормализуются, аэропорт снова начал принимать воздушные суда.

Ранее News.ru писал, что снегопад стал причиной отмены междугородних рейсов в аэропорту и на автовокзале во Владивостоке.