Самолёты из Москвы не долетели до Армении

Густой туман в пятницу, 29 ноября, не позволил двум самолётам, следовавшим из Москвы в Ереван, приземлиться в аэропорту «Звартноц». Лайнеры были вынуждены совершить посадки в Астрахани и Сочи.
По информации пресс-секретаря аэропорта «Звартноц» Сатеника Ованнисяна, в Сочи приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер S7 был отправлен на посадку на запасной аэродром Астрахани. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время, по словам Ованнисяна, погодные условия нормализуются, аэропорт снова начал принимать воздушные суда.
Ранее News.ru писал, что снегопад стал причиной отмены междугородних рейсов в аэропорту и на автовокзале во Владивостоке.