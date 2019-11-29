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В российском городе поймали подростков из «терроризирующей школьников» банды 

Lenta.ru 1 час назад
Пойманы подростки из «терроризирующей школьников» банды
Фото: ТАСС
Следователи нашли двух 16-летних подростков, которые избивали детей в Калининском районе Новосибирска и требовали у них деньги. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Новосибирской области.
Установлено, что с сентября 2018 по ноябрь 2019 года двое подростков необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего отдать им три тысячи рублей, угрожая насилием, а также избивая по лицу.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Их задержали, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
27 ноября жительница Новосибирска пожаловалась на банду подростков, которые «терроризируют» школьников в Калининском районе, избивая их и требуя деньги. На опубликованных кадрах видно, как подростки бьют сверстников ногами по груди, толкают и пинают упавших в снег. Все сопровождается нецензурной лексикой. По словам автора публикации, после нападения один из школьников получил перелом челюсти и носа.
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Теги:
Происшествия , Новосибирск
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