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Общество

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Фото: ТАСС
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). Как заявляет следствие, в частности, деньги были получены за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива и его своевременную оплату, приемку и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива, а также за иные действия, которым Быков способствовал в силу должностного положения.
"В настоящее время по данному факту следователями СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям регионального Следственного комитета для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Владимир Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года Быков ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
Ранее 8 лет колонии строгого режима за взяточничество получил Никита Белых, занимавший пост губернатора Кировской области в 2009-2016 годах. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Владимир Быков , Никита Белых , ФСБ , СКР , ФСИН , Киров
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