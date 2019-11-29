В Севастополе обезвредили украинскую «шпионку»

Россиянка в Севастополе была заподозрена в шпионаже в пользу Украины , задержана и арестована. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России и Ленинском районном суде Севастополя.

Гражданка России была задержана в Севастополе сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Женщина, по версии следствия, была завербована специальными службами Украины и собирала секретные сведения военного характера по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Максимальное наказание, которое предусматривает 275-я статься УК, это лишением свободы на 20 лет с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

«Ведутся следственные действия», — добавили в Центре общественных связей ФСБ.

Тем временем представитель Ленинского районного суда Севастополя сообщил агентству, что подозреваемая была сроком на два месяца заключена под стражу.