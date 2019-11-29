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Общество

В Севастополе обезвредили украинскую «шпионку» 

Рамблер + ещё 9 16 минут назад
Россиянка в Севастополе была заподозрена в шпионаже в пользу Украины, задержана и арестована. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России и Ленинском районном суде Севастополя.
Гражданка России была задержана в Севастополе сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Женщина, по версии следствия, была завербована специальными службами Украины и собирала секретные сведения военного характера по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны.
Экс-мэр Горловки оказался украинским шпионом
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Максимальное наказание, которое предусматривает 275-я статься УК, это лишением свободы на 20 лет с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.
«Ведутся следственные действия», — добавили в Центре общественных связей ФСБ.
Тем временем представитель Ленинского районного суда Севастополя сообщил агентству, что подозреваемая была сроком на два месяца заключена под стражу.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Конфликты , Украина , ФСБ , Севастополь
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