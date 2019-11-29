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В Ираке за сутки погибли 40 протестующих 

RTVI + ещё 7 1 час назад
В Ираке за сутки погибли 40 протестующих
Фото: AP
Большего всего погибших в южном городе Наджаф, где силы безопасности убили 36 человек и ранили 245. До этого демонстранты сожгли консульство Ирана в городе, власти города ввели комендантский час.
В Багдаде погибли четверо протестующих, 22 человека ранены. Они пытались прорваться к резиденции правительства страны.
Как отмечает AP, полиция вместе с военными заняли богатые нефтью регионы и открыли в них дороги, которые раньше перекрыли протестующие. Кроме того, в охваченных протестами провинциях были созданы кризисные комитеты, которые должны координировать действия правительства и губернаторов.
Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября, в основном они проходят в южных провинциях. Демонстранты выступают против роста коррупции и усиления влияния Ирана на политику страны. Всего в ходе протестов погибли больше 350 человек.
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Теги:
Происшествия , Ирак , Иран
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