В Ираке за сутки погибли 40 протестующих

Большего всего погибших в южном городе Наджаф, где силы безопасности убили 36 человек и ранили 245. До этого демонстранты сожгли консульство Ирана в городе, власти города ввели комендантский час.

В Багдаде погибли четверо протестующих, 22 человека ранены. Они пытались прорваться к резиденции правительства страны.

Как отмечает AP, полиция вместе с военными заняли богатые нефтью регионы и открыли в них дороги, которые раньше перекрыли протестующие. Кроме того, в охваченных протестами провинциях были созданы кризисные комитеты, которые должны координировать действия правительства и губернаторов.

Протесты в Ираке продолжаются с 1 октября, в основном они проходят в южных провинциях. Демонстранты выступают против роста коррупции и усиления влияния Ирана на политику страны. Всего в ходе протестов погибли больше 350 человек.