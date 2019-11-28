Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы

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Полиция Страсбурга задержала двоих выходцев из Чечни по подозрению в «оправдании терроризма», сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace.

По данным издания, молодые люди сделали селфи на рождественской ярмарке перед Страсбургским собором, позируя с поднятыми вверх указательными пальцами. На их жест обратил внимание патруль, истолковав его как символ приверженности идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» , поскольку такой жест часто используют боевики ИГ и другие радикальные исламисты. Мужчин доставили в отделение полиции.

Газета отмечает, что один из задержанных находится в статусе просителя убежища.

В посольство России во Франции на данный момент не располагают информацией о задержании российских граждан.