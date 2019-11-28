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Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Фото: Reuters
Полиция Страсбурга задержала двоих выходцев из Чечни по подозрению в «оправдании терроризма», сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace.
По данным издания, молодые люди сделали селфи на рождественской ярмарке перед Страсбургским собором, позируя с поднятыми вверх указательными пальцами. На их жест обратил внимание патруль, истолковав его как символ приверженности идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», поскольку такой жест часто используют боевики ИГ и другие радикальные исламисты. Мужчин доставили в отделение полиции.
Газета отмечает, что один из задержанных находится в статусе просителя убежища.
В посольство России во Франции на данный момент не располагают информацией о задержании российских граждан.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Страсбург , Франция , Чеченская Республика
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