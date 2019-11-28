В России стало меньше детских самоубийств

С 2011 по 2018 год детская смертность от самоубийств в России снизилась более чем в два раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай со ссылкой на данные Росстата

Так, в указанный период смертность от самоубийств снизилась с 2,8 до 1,3 случая на 100 тысяч детей. «Важная цифра, отражающая результат большой коллективной работы», — прокомментировал полученные данные Салагай.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что дети в России стали чаще сводить счеты с жизнью. По ее словам, в 2017 году было зафиксировано 692 детских самоубийства, а в 2018-м — уже 788. Статистику омбудсмену предоставил Следственный комитет России