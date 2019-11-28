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Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 28 минут назад
Названа причина смерти пациентки Каабака
Фото: РИА Новости
Девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявили в Минздраве России.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Умерла пациентка Каабака
Ранее Каабак связал со своим увольнением смерть годовалой Анастасии Орловой, выписанной из стационара и умершей без необходимого ежедневного гемодиализа. Трансплантолог заявил, что Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, срочно нуждающимся в операции.
Трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД). Там они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике, которая больше никем не используется в России. Их увольнение вызвало общественный резонанс.
В итоге Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ.
Однако после увольнения врачей их пациентов были выписали из больницы, и годовалая Анастасия Орлова, которую еще в октябре должны были прооперировать, умерла.
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Теги:
Происшествия , Другое , Анастасия Орлова , Минздрав РФ
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