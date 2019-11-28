Названа причина смерти пациентки Каабака

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявили в Минздраве России

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Каабак связал со своим увольнением смерть годовалой Анастасии Орловой , выписанной из стационара и умершей без необходимого ежедневного гемодиализа. Трансплантолог заявил, что Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, срочно нуждающимся в операции.

Трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД). Там они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике, которая больше никем не используется в России. Их увольнение вызвало общественный резонанс.

В итоге Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ.

Однако после увольнения врачей их пациентов были выписали из больницы, и годовалая Анастасия Орлова, которую еще в октябре должны были прооперировать, умерла.