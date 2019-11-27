За что осудили Соколова 37 лет назад

«Принял все меры»: за что осудили историка Соколова 37 лет назад

Историк Олег Соколов , обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, ранее был судим за ЧП в Финском заливе, случившееся в 1981 году. Тогда по его вине затонуло судно — в результате погиб один член экипажа. Его тело так и не смогли найти. Соколов тогда признал свою вину лишь частично.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, предположительно убивший и расчленивший 23-летнюю аспирантку, ранее был осужден на два года условно — его признали виновным в нарушении правил безопасности при управлении судном. В результате ЧП с его участием погиб человек, сообщает местное издание «Фонтанка».

В распоряжении СМИ оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова Олегу Соколову. Тогда ему было 25 лет.

Согласно документу, дело по статье 213 УК РСФСР было возбуждено в июле 1981 года. Поводом послужило ЧП, произошедшее в Финском заливе, — там затонул фрегат «Святой Георгий». Управлял им непосредственно Олег Соколов.

Как удалось установить следователям, 5 июля того года два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма «Россия молодая». Возглавлял переход начальник Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольф Пожогин: он шел впереди на судне с 12 лицами на борту. Соколов шел следом на фрегате, экипаж которого состоял из 15 человек. При этом он не имел ни судоводительских прав на управление судном подобного класса, ни опыта вождения в морских условиях.

Около 19.00 в заливе разыгрался шторм, порывы ветра достигали 15 м/с. Соколов не смог справиться с управлением в таких погодных условиямх, в результате чего фрегат набрал воды в трюмы и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Судно Пожогина не смогло спасти всех: тело одного из ученых — Владимира Сорокина — так и не удалось найти.

На суде Соколов признал свою вину лишь частично. По его словам, он в точности выполнял все указания Пожогина, который следовал на флагманском судне.

«Принял все меры, чтобы спасти судно, однако высокой волной залило внутренние помещения… Виновным себя в том, что неправильно [управлял] судном при высокой волне, не признал», — зафиксированы его показания в приговоре.

По решению суда Олега Соколова приговорили к двум годам лишения свободы условно. Рудольф Пожогин также был осужден на три года условно. «Суд считает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как Пожогин и Соколов могут быть исправлены и воспитаны без изоляции от общества, оставаясь в рабочих коллективах», — указано в приговоре.

Как рассказал «Фонтанке» сам Пожогин, Соколов занимал должность его заместителя в Петровском клубе и очень хотел управлять «Святым Георгием». Он также пояснил, что не приказывал четверокурснику вставать за штурвал — приказа о назначении командира корабля Соколов добился сам.

По словам Пожогина, сразу после того, как фрегат стал отставать от его судна, он развернулся и пошел на помощь. При этом сам Соколов проявил явную трусость.

«Метрах в ста увидел, как фрегат начал тонуть. При затоплении экипаж раскидало по волнам. Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в нее один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте», — рассказал он о действиях командира тонувшего фрегата.

Сам Соколов уже подтвердил своему адвокату, что действительно был участником ЧП на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году. Об этом его защитник Александр Почуев сообщил ТАСС.

«Оценить достоверность [опубликованного в СМИ приговора] на данный момент не представляется возможным. Факт того, что был такой инцидент на водном транспорте с участием Соколова, со слов самого Соколова, защита не отрицает, но подчеркивает, что никакой взаимосвязи с расследуемым сейчас убийством тот случай не имеет», — заявил адвокат.

Отметим, что ранее адвокат историка Олега Соколова категорически опровергал информацию о судимости своего клиента.

«Фактически не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Все представленные в Сети публикации на эту тему — «утки», предназначенные оклеветать и очернить окончательно историка», — заявлял Александр Почуев журналистам 13 ноября.

Сейчас экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов проходит главным подозреваемым в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительной версии следователей, опубликованной изданием «Фонтанка», 7 ноября 2019 года он четыре раза выстрелил в спящую девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Однако скрыться незамеченным ему не удалось — из-за сильного алкогольного опьянения он упал в воду, откуда позже его извлекли спасатели. Вскоре Соколов был арестован. Свою вину он уже признал.

По решению суда историк был отправлен в СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге до 8 января. Оттуда он уже начал отвечать на письма журналистов. Накануне Константин Придыбайло опубликовал ответ Соколова на своей странице в Facebook.

Журналист поинтересовался самочувствием историка и его внутренними эмоциями по поводу случившегося. «Действительно, то, что произошло со мной, словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить. Мне чудовищно тяжело, — пожаловался Соколов. — Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д».

Реконструктор также подчеркнул, что ему очень важно получать письма от знакомых. «Для меня главное, что я еще нужен людям. Только это меня может поддержать в это ужасное время», — написал Соколов.