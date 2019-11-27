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На МЦД произошел сбой из-за попытки суицида 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
На МЦД произошел сбой из-за попытки суицида
Фото: РИА Новости
На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) вечером в среду увеличились интервалы движения из-за попытки самоубийства, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
«Сегодня около 20 часов на МЦД-1 интервалы движения кратковременно были увеличены до 11 минут. Это произошло из-за попытки суицида. Были предприняты оперативные меры для того, чтобы было можно продолжить движение», — сообщается в Twitter ЦППК.
Подробности инцидента не раскрываются.
В четверг президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
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Теги:
Происшествия , Владимир Путин
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