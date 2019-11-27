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Происшествия

Неизвестные жестоко избили актрису с криком «грязная белая сука» 

Lenta.ru 36 минут назад
«Грязная белая ***»: Актрису жестоко избили
Фото: Соцсети
В Нью-Йорке неизвестные жестоко избили актрису Дженнифер Агостини. Об этом сообщает New York Post.
43-летняя артистка вместе со своей подругой, моделью Прендинеллис Гарсиа отдыхала в клубе West 40th Street на Манхэттене. Когда они покинули заведение, на них напала группа из 10-15 человек. Участники банды начали выкрикивать оскорбления, называя женщин «грязными белыми суками» и повторять фразу: «К черту этих белых сук и их деньги!»
В результате инцидента Агостини получила многочисленные травмы лица. Актриса пояснила, что в марте она будет играть главную роль в одном проекте, поэтому ей придется пройти через несколько пластических операций, чтобы восстановить свой внешний вид.
Дженнифер Агостини известна по ролям в таких фильмах, как «Дерево Джошуа» и «Камера пыток».
В апреле актера украинского происхождения Артема Ткачука ударили ножом в итальянском Неаполе. На 18-летнего артиста напали в квартале Кьяйя — районе с большим количеством ночных клубов. Группа молодых людей подошла к нему и попыталась выяснить, где он живет, а затем один из преступников нанес ему удар ножом.
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Теги:
Происшествия , Артем Ткачук , Манхэттен , Нью-Йорк
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