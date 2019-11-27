«Грязная белая ***»: Актрису жестоко избили

Неизвестные жестоко избили актрису с криком «грязная белая сука»

Нью-Йорке неизвестные жестоко избили актрису Дженнифер Агостини. Об этом сообщает New York Post.

43-летняя артистка вместе со своей подругой, моделью Прендинеллис Гарсиа отдыхала в клубе West 40th Street на Манхэттене . Когда они покинули заведение, на них напала группа из 10-15 человек. Участники банды начали выкрикивать оскорбления, называя женщин «грязными белыми суками» и повторять фразу: «К черту этих белых сук и их деньги!»

В результате инцидента Агостини получила многочисленные травмы лица. Актриса пояснила, что в марте она будет играть главную роль в одном проекте, поэтому ей придется пройти через несколько пластических операций, чтобы восстановить свой внешний вид.

Дженнифер Агостини известна по ролям в таких фильмах, как «Дерево Джошуа» и «Камера пыток».