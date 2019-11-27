Затравленную из-за чаепития школьницу избили

Затравленную из-за чаепития российскую школьницу побили

Ученица новосибирской школы №183, которую затравили после отказа матери сдавать деньги на школьное чаепитие, попала в больницу с травмой копчика. По информации «Комсомольской правды», девочку избили одноклассники.

Родители восьмилетней школьницы рассказали, что девочка вернулась домой после занятий и пожаловалась, что ей больно сидеть. Она также рассказала, что ее пнул одноклассник. Врачи зафиксировали сильный ушиб копчика, запретили много сидеть и освободили от занятий на неделю.

Собеседница издания считает, что мальчика натравила его мать — она дружит с родительницей из комитета, которая, по словам девочки, вывела ее из-за стола во время чаепития. Родители ребенка отметили, что полиция отказалась начинать административное производство из-за оскорбления ребенка на чаепитии, однако в этот раз они рассчитывают, что участковые повлияют на взрослых, которые «внушают негативное отношение к девочке».

Инцидент с чаепитием произошел в начале ноября — новосибирскую школьницу выгнали с мероприятия за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Мать девочки рассказала, что ребенка довели до слез, запретив ей сидеть и есть со всеми.