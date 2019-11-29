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Происшествия

Из Атлантического океана выловили подлодку-«монстра» с тоннами кокаина 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Из океана выловили подлодку с тоннами кокаина
Фото: Marta Vazquez Rodriguez / Europa Press / AP
Власти Испании задержали в регионе Галисия подлодку, которая перевозила около трех тонн кокаина. Как пишет The Drive, она оказалась настоящим «монстром» по сравнению с другими плавсредствами, которые обычно используют наркоторговцы, чтобы переправить свой товар.
Как отмечает издание, в большинстве случаев подобные субмарины не отличаются большими размерами. Однако обнаруженная в испанских водах подлодка практически в два раза крупнее своих аналогов: так, по грубым подсчетам, она достигает более 20 метров в длину и практически 2,2 метра в ширину.
Где именно была изготовлена подлодка, неизвестно, однако по словам эксперта, изучающего наркосубмарины, Х. И. Саттона (H. I. Sutton), по своему дизайну она напоминает субмарину, задержанную властями Колумбии в Тихом океане ранее в этом году и перевозившую около 1,7 тонны кокаина. Как отметил специалист, создатели наркосубмарин имеют свой собственный стиль, поэтому существует вероятность, что между подлодками существует некоторая связь.
Как подлодка оказалась у берегов Испании, пока тоже не установлено. На данный момент практически наверняка известно лишь то, что она отправилась в Европу из Латинской Америки. В операции по ее задержанию принимали участие также специалисты из Бразилии, что, как считает The Drive, может свидетельствовать о том, что наркотики переправляли именно из этой страны.
По мнению издания, примечателен сам факт появления у берегов Испании наркосубмарины из Латинской Америки. Как отмечает The Drive, это говорит о том, что наркоторговцы смогли существенно улучшить техническое оснащение своих плавсредств. Таким образом, существует вероятность, что в будущем преступники начнут гораздо чаще пользоваться такими субмаринами для контрабанды наркотиков.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
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Теги:
Происшествия , Наркооборот , Наркотики , Испания
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