Из океана выловили подлодку с тоннами кокаина

Из Атлантического океана выловили подлодку-«монстра» с тоннами кокаина

Власти Испании задержали в регионе Галисия подлодку, которая перевозила около трех тонн кокаина. Как пишет The Drive, она оказалась настоящим «монстром» по сравнению с другими плавсредствами, которые обычно используют наркоторговцы, чтобы переправить свой товар.

Как отмечает издание, в большинстве случаев подобные субмарины не отличаются большими размерами. Однако обнаруженная в испанских водах подлодка практически в два раза крупнее своих аналогов: так, по грубым подсчетам, она достигает более 20 метров в длину и практически 2,2 метра в ширину.

Где именно была изготовлена подлодка, неизвестно, однако по словам эксперта, изучающего наркосубмарины, Х. И. Саттона (H. I. Sutton), по своему дизайну она напоминает субмарину, задержанную властями Колумбии в Тихом океане ранее в этом году и перевозившую около 1,7 тонны кокаина. Как отметил специалист, создатели наркосубмарин имеют свой собственный стиль, поэтому существует вероятность, что между подлодками существует некоторая связь.

Как подлодка оказалась у берегов Испании, пока тоже не установлено. На данный момент практически наверняка известно лишь то, что она отправилась в Европу из Латинской Америки. В операции по ее задержанию принимали участие также специалисты из Бразилии, что, как считает The Drive, может свидетельствовать о том, что наркотики переправляли именно из этой страны.

По мнению издания, примечателен сам факт появления у берегов Испании наркосубмарины из Латинской Америки. Как отмечает The Drive, это говорит о том, что наркоторговцы смогли существенно улучшить техническое оснащение своих плавсредств. Таким образом, существует вероятность, что в будущем преступники начнут гораздо чаще пользоваться такими субмаринами для контрабанды наркотиков.