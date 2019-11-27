Свинья напала на журналиста в эфире и искусала

Свинья напала на журналиста в прямом эфире

На корреспондента греческого телеканала ANT1 Лазоса Мантикоса напала свинья в прямом эфире, сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел в эфире программы «Доброе утро, Греция !». Мантикос вел прямой репортаж из города Кинета и рассказывал о последствиях урагана.

На записи эфира, опубликованной в Youtube, видно, что корреспондента преследует свинья. Мантикос пояснил своим коллегам в студии, что свинья гоняется за съемочной группой с самого утра. Он также пояснил, что не может стоять на месте, потому что свинья кусает его за ноги.

Ведущие отреагировали на ситуацию смехом, извинились перед телезрителями и пожелали своему коллеге «побыстрее уладить все вопросы со свиньей».