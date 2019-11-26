«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО

«Чудовищно тяжело»: Соколов написал письмо из СИЗО

Историк Олег Соколов , обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, прислал журналисту письмо из СИЗО . В нем экс-доцент заявил, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося, и пожаловался на отсутствие возможности работать. Он также призвал всех сторонников присылать ему письма — таким образом Соколов хочет почувствовать, что «еще нужен людям».

Обвиняемый в убийстве и последующем расчленении 23-летней аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов прислал журналисту письмо из СИЗО. Об этом сам адресат Константин Придыбайло рассказал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, 21 ноября он направил Соколову письмо, в котором поинтересовался самочувствием историка и его внутренними эмоциями по поводу случившегося. Кроме того, Придыбайло спросил, чего не хватает арестованному и чем он занимается.

«Действительно, то, что произошло со мной, словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить. Мне чудовищно тяжело, — пожаловался Соколов. — Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д».

Реконструктор также подчеркнул, что ему очень важно получать письма от знакомых. «Для меня главное, что я еще нужен людям. Только это меня может поддержать в это ужасное время…», — написал заключенный.

Опубликовав ответ экс-доцента, Придыбайло также выразил сожаление, что историку не дают возможности работать, и призвал это исправить: «Я бы хотел, чтобы у него реально была возможность работать, читать, писать в СИЗО и где бы он ни находился. … дать Соколову книги и доступ к архивам хотя бы как-то. Это был интересный и правильный шаг, который не убьет человека, а даст возможность преодолеть все это».

Ранее 26 ноября представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Газете.Ru», что дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, по которому Соколов проходит главным обвиняемым, было передано для расследования в центральный аппарат ведомства. Таково распоряжение главы СКР Александра Бастрыкина . Сам обвиняемый, вероятно, будет переведен в московский изолятор «Матросская тишина» после жалобы на арест, рассказал в свою очередь адвокат историка Александр Почуев

«Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — подчеркнул юрист.

При этом в УФСИН по Москве заявили «Газете.Ru», что не проинформированы об этапировании Соколова из Санкт-Петербурга в столичную «Матросскую тишину».

«У питерских коллег надо спросить, переводят они или не переводят, а если намерены перевести, то когда — вот это будет правильно. Я не готов сказать, поступали ли документы на перевод Соколова в «Матросскую тишину», — заявил начальник пресс-службы ведомства Сергей Цыганков.

По решению суда Олег Соколов был отправлен в СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге до 8 января. Его адвокат рассказывал «Газете.Ru» об условиях содержания подзащитного. По словам Почуева, клиент содержится в четырехместной камере. Его сосед проходит обвиняемым по ненасильственной статье, что является «вполне приличным соседством» для Соколова, конфликтов у них не возникает.

При этом содержание в одиночной камере сейчас категорически не подходит для Соколова, так как его душевное и психическое состояние вызывает опасения, предупредил адвокат: «Он до сих пор находится в шоковом состоянии, все мысли и переживания заслоняет чувство вины, которое он испытывает. Мой клиент раскаивается, но не знает, как исправить сложившуюся ситуацию».

Отметим, что попытку суицида Соколов уже предпринимал. Как сообщали источники СМИ в правоохранительных органах, 15 ноября, находясь с силовиками в своей квартире, он показывал, как именно убил жертву и спрятал тело. Однако в определенный момент, когда с него сняли наручники, он попытался свести счеты с жизнью. Правоохранителям удалось остановить его.

Что касается физического состояния подозреваемого, то оно вполне удовлетворительное, отметил адвокат. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей, Соколов читает, сказал юрист. Ему уже передали книги из его квартиры — в том числе «Теорию этногенеза» Льва Гумилева

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября: по предварительной версии следователей, опубликованной изданием «Фонтанка», он четыре раза выстрелил в спящую девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Довести начатое до конца ему не удалось — из-за сильного алкогольного опьянения он упал в воду, откуда позже его извлекли спасатели. Вскоре Соколов был арестован. Свою вину он уже признал.