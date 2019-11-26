Павла Дурова вызвали в суд

Павла Дурова вызвали на допрос по делу о криптовалюте

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Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызвали на допрос по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Соответствующее решение принял судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Питер Кевин Костел. Его постановление опубликовало издание Coindesk.

Дуров будет допрошен 7 или 8 января. Место проведения допроса будет выбрано позже.

16 и 10 декабря на допрос вызваны двое сотрудников компании Дурова — вице-президент Илья Перекопский и Шияма Пареха.

Ранее News.ru писал, что Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) намерена от лица российских книгоиздателей пожаловаться властям США на распространение мессенджером Telegram пиратского контента. Об этом сообщил глава ассоциации Максим Рябыко.