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Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести ее на носилках 

Ura.Ru 1 час назад
Пенсионерка умерла после отказа врачей «таскать» носилки
Фото: РИА Новости
Во Владимире скончалась пенсионерка после того, как врачи отказались нести ее на носилках по лестнице из-за неработающего лифта. Женщине с признаками инсульта пришлось самой спускаться с шестого на первый этаж.
«Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдемте спустимся по лестнице», — цитирует мужа погибшей издание «Подъем».
Пенсионерке стало плохо у себя дома. Мужчина сказал, что скорая помощь приехала в течение часа после вызова.
Получить оперативный комментарий департамента здравоохранения администрации Владимирской области по поводу инцидента «URA.RU» не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента.
Ранее в городе Первоуральске Свердловской области пожилая женщина с больной ногой была вынуждена ползти по лестнице медучреждения, поскольку в заведении не работает подъемник для инвалидов, сообщает телеканал 360. Подобный случай произошел в Мордовии. Там 70-летняя пациентки с переломом ноги ползла по лестнице из-за неработающего в больнице лифта, передает агентство Nation News.
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Теги:
Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье" , Владимир
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