Пенсионерка умерла после отказа врачей «таскать» носилки

Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести ее на носилках

Во Владимире скончалась пенсионерка после того, как врачи отказались нести ее на носилках по лестнице из-за неработающего лифта. Женщине с признаками инсульта пришлось самой спускаться с шестого на первый этаж.

«Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдемте спустимся по лестнице», — цитирует мужа погибшей издание «Подъем».

Пенсионерке стало плохо у себя дома. Мужчина сказал, что скорая помощь приехала в течение часа после вызова.

Получить оперативный комментарий департамента здравоохранения администрации Владимирской области по поводу инцидента «URA.RU» не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента.

Ранее в городе Первоуральске Свердловской области пожилая женщина с больной ногой была вынуждена ползти по лестнице медучреждения, поскольку в заведении не работает подъемник для инвалидов, сообщает телеканал 360. Подобный случай произошел в Мордовии. Там 70-летняя пациентки с переломом ноги ползла по лестнице из-за неработающего в больнице лифта, передает агентство Nation News.