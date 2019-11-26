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Стало известно о травле коллегами 23-летней следовательницы из Сочи 

Lenta.ru 1 час назад
23-летняя лейтенант полиции Мария Клочкова подвергалась травле со стороны коллег. Об этом во вторник, 26 ноября, «Комсомольской правде» рассказала сестра погибшей Анна.
По ее словам, Мария приехала в Сочи совсем недавно и устроилась следователем в отдел полиции. Однако сотрудницы сразу возненавидели девушку из-за того, что та привлекала внимание мужчин. Один из них предлагал ей свою дружбу и успокаивал тем, что подобное происходит со всеми новобранками.
Началось расследование о доведении до самоубийства 23-летней следовательницы
Однажды он снял номер в гостинице и пригласил туда Марию, та согласилась, рассчитывая на романтический вечер. В итоге следовательница вызвала себе скорую помощь и попала в больницу с разрывом влагалища в нескольких местах. После случившегося она не стала писать заявление в полицию, испугавшись огласки, однако ее сестра утверждает, что девушка была изнасилована. По словам персонала гостиницы, после случившегося «весь номер был в крови».
После выписки из больницы Мария была вынуждена вернуться к службе, и травля в отделе стала системной. Все ее вещи в кабинете выбросили в мусорное ведро. Анна Клочкова поехала к начальнику сестры и потребовала наказания для нее насильника и перевода Марии на другую работу, однако этого так и не случилось. Полицейский продолжил работу вместе с девушкой.
Ранее стало известно, что после смерти Марии Клочковой возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, изучить обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на суицид.
23-летняя лейтенант полиции покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел меньше четырех месяцев.
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Комментарии23 
Теги:
Происшествия , Видео , Мария Клочкова , МВД , Комсомольская правда , Сочи
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