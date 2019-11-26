Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам

Расчленивший девушку историк Соколов призвал поклонников писать ему письма

Подозреваемый в расчленении бывшей аспирантки историк Олег Соколов ответил на пришедшее ему в СИЗО письмо и попросил поклонников почаще ему писать. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Уточняется, что письмо было отправлено 21 ноября, а ответ — получен 26 ноября. В нем Соколов пишет, что ему "чудовищно тяжело". В частности, и из-за того, что он не может работать, так как в СИЗО нет условий для этого. Также Соколов признался, что ему было приятно получить письмо, ведь для него важно оставаться нужным.

Историк заявил, что ему хочется поддержки и призвал поклонников писать ему письма.