Историк-расчленитель Соколов обратился к поклонникам

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Расчленивший девушку историк Соколов призвал поклонников писать ему письма 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Подозреваемый в расчленении бывшей аспирантки историк Олег Соколов ответил на пришедшее ему в СИЗО письмо и попросил поклонников почаще ему писать. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
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Уточняется, что письмо было отправлено 21 ноября, а ответ — получен 26 ноября. В нем Соколов пишет, что ему "чудовищно тяжело". В частности, и из-за того, что он не может работать, так как в СИЗО нет условий для этого. Также Соколов признался, что ему было приятно получить письмо, ведь для него важно оставаться нужным.
Историк заявил, что ему хочется поддержки и призвал поклонников писать ему письма.
"Передайте всем, кого знаю, что мне очень важно сейчас получать такие письма, как ваше", — заключил Соколов.
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Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , ФСИН
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