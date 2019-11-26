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Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону 

Рамблер 14 минут назад
Причиной крушения Boeing-737 авиакомпании FlyDubai в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году стали ошибки пилота. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает ТАСС.
Крушение произошло «при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей командиром воздушного судна ситуационной осведомленности ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей», говорится в отчете МАК.
Стало известно потенциально опасной системе Boeing 737 МАХ
Специалисты комитета отметили, что катастрофа произошла «в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает».
Они отметили, что экипаж на протяжении нескольких часов находился в стрессовой ситуации, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения.
Среди способствовавших крушению факторов в МАК назвали турбулентность, стресс, несогласованность действий пилотов, психологические проблемы командира, недостаточность знаний и умений экипажа.
Самолет авиакомпании Flydubai Boeing 737-800, следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Катастрофы , Boeing , Межгосударственный авиационный комитет , ИТАР-ТАСС
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