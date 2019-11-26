Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино

Как уточняется в сообщении, недостоверная реклама была размещена в социальной сети «ВКонтакте», дело возбуждено по заявлению гражданина. В публикации отмечалось, что Тарантино одобряет строительство комплекса и сам планирует купить в нем несколько квартир. Кроме того, будущим жильцам новостройки обещали соседство с известным кинодеятелем и возможность получения роли в его следующем фильме. Текст рекламы сопровождался фотографиями с изображением Тарантино возле строительной площадки.

Рассмотрение дела назначено на 20 декабря текущего года. Представитель фирмы, против которой выступают антимонопольщики, заявил агентству Regnum, что пост с коллажем был размещен на личной странице сотрудника и носил шуточный характер. В компании факт возбуждения дела о недобросовестной рекламе считают абсурдным.

В августе 2019-го житель Челябинска Александр Кайнов использовал изображение Тарантино для продажи своей квартиры. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал в Facebook снимки, на которых режиссер якобы осматривает жилое помещение. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спросили, продается ли «мужик» вместе с квартирой.