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Российского застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Застройщика призвали ответить за рекламу с Тарантино
Фото: РИА Новости
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении строительной компании, сотрудник которой использовал коллаж с голливудским режиссером Квентином Тарантино для рекламы одного из жилых комплексов, возводимых фирмой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется в сообщении, недостоверная реклама была размещена в социальной сети «ВКонтакте», дело возбуждено по заявлению гражданина. В публикации отмечалось, что Тарантино одобряет строительство комплекса и сам планирует купить в нем несколько квартир. Кроме того, будущим жильцам новостройки обещали соседство с известным кинодеятелем и возможность получения роли в его следующем фильме. Текст рекламы сопровождался фотографиями с изображением Тарантино возле строительной площадки.
Рассмотрение дела назначено на 20 декабря текущего года. Представитель фирмы, против которой выступают антимонопольщики, заявил агентству Regnum, что пост с коллажем был размещен на личной странице сотрудника и носил шуточный характер. В компании факт возбуждения дела о недобросовестной рекламе считают абсурдным.
В августе 2019-го житель Челябинска Александр Кайнов использовал изображение Тарантино для продажи своей квартиры. Чтобы привлечь к объекту внимание, он опубликовал в Facebook снимки, на которых режиссер якобы осматривает жилое помещение. В комментариях к посту предприимчивого челябинца спросили, продается ли «мужик» вместе с квартирой.
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Теги:
Происшествия , Квентин Тарантино , ФАС , ИА REGNUM , Республика Коми
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