Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери

«Влез с возмездием»: мужчина напал на врача после смерти дочери

Полиция в Пскове задержала мужчину, который днем 25 ноября пришел в областную детскую больницу и ударил ножом врача-гематолога. Как сообщили в УМВД по региону, ранее медик наблюдала дочь подозреваемого, однако та скончалась от лейкоза. Родители девочки уверены, что к смерти ребенка привела врачебная ошибка.

Житель Псковской области напал на врача, которая ранее лечила его дочь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Инцидент произошел днем 25 ноября: 43-летний мужчина пришел в детскую областную клиническую больницу, поднялся на четвертый этаж и ударил медика ножом в бок.

В СМИ появилась информация о том, что мужчина напал на медика, чтобы отомстить за смерть своей дочери. Девочка, по предварительным данным, проходила лечение в больнице под наблюдением врача и недавно скончалась от лейкоза. Позднее в МВД подтвердили эту информацию.

«Подозреваемый в совершении нападения на врача в ходе проведенных мероприятий задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время с ним работают, проводится проверка», — сказали в ведомстве. Тем временем в СК возбудили против мужчины уголовное дело по статье «О покушении на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности».

Пострадавшая работает в больнице врачом-гематологом, ее зовут Ирина Гайдук. По данным полиции, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На своей странице во «ВКонтакте» в 17:10 она написала, что ее жизнь вне опасности: «Друзья! У меня все хорошо. Ничего ни у кого не прошу!». Сейчас на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства инцидента.

По неофициальной информации, дочь напавшего скончалась в конце июля этого года, всего через месяц после того, как ей поставили диагноз. Родители ребенка были уверены, что к смерти девочки привела врачебная халатность, о чем писали в соцсетях. Мужчина заявлял, что сотрудники медучреждения неправильно лечили ребенка. После смерти девочки медики провели внутреннюю проверку, которая не подтвердила версию родителей. Как отмечали лечащие врачи, болезнь протекала очень скоротечно и специалисты просто не успели оказать помощь.

Знакомая семьи рассказала, что еще до постановки диагноза врачи якобы стали давать маленькой пациентке лекарства, которые затем резко отменили, «чего делать было нельзя». По ее словам, ребенок скончался не через месяц, а через 10 дней после постановки точного диагноза. Уже этот факт говорит о врачебной ошибке, поскольку люди «сражаются с этим диагнозом годами», подчеркнула она. Родители ребенка не жили вместе, отец практически не помогал семье, утверждает жительница Пскова.

«Теперь ее мама в одиночку сражается и ищет правду, а отец, с которым, к слову, они вместе не жили и общались через раз, теперь влез со своим возмездием. Нагадил, так нагадил», — заявила она в беседе с «Псковским агентством информации».

На портале Prodoctorov.ru сказано, что Ирина Гайдук имеет специализации «гематолог», «детский гематолог» и «педиатр», а стаж ее работы составляет 33 года. На сайте есть только один отзыв о ее работе — отрицательный. Тем не менее в соцсетях пользователи выражают благодарность женщине за проделанную работу.

«Очень благодарна Ирине Федоровне за длительное и скрупулезное лечение и наблюдение за здоровьем моих деток. Всегда все объяснит, подстрахует и подбодрит улыбкой. Спасибо», — написала пользователь Марина Вишневская

Врач Скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук прокомментировал инцидент и отметил, что он показывает негативное отношение общества к медикам.

По его словам, сейчас в любой беде «принято винить врачей».

«Но не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам. В принципе эта ситуация хорошо отражает отношение общества к медикам в целом: оно, мягко говоря, не очень хорошее. Повторяю, много случаев, когда медицина бессильна: либо российская медицина, в силу своей недоразвитости, либо медицина вообще. Если бы врачи были всесильны, все жили бы вечно», — пояснил Гайдук.

Между тем местные СМИ сообщают, что следователи вызвали на допрос родственников подозреваемого в нападении на врача.