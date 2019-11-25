Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление

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Адвокат Кадырова: Шамстудинов не мог звонить родителям своих жертв 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Адвокат Саид-Магомед Чапанов в беседе с НСН опроверг заявления о том, что расстрелявший своих сослуживцев солдат повинился перед их родственниками.
Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в Забайкалье 10 человек, принес извинения родным Евгения Графова, который находится в больнице в тяжелом состоянии после инцидента. Об этом сообщала URA.RU с ссылкой на собственный источник. В частности, в сообщении говорится, что обвиняемый позвонил матери Графова, извинился и пояснил, что не хотел стрелять в ее сына, «но в суете зацепил».
Адвокат главы Чеченской республики Ахмата Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту срочника, в эфире НСН заявил, что Шамсутдинов не мог звонить матери потерпевшего.
«На стадии предварительного следствия это просто исключено. Человек находится в городе Чита в следственном изоляторе. Откуда и какой телефон? В СИЗО вообще не может быть телефонов. Даже следователь не имеет права принести телефон. Это режимный объект!», — пояснил Чапанов.
Ранее НСН писала, что и отец солдата-срочника также опроверг информацию о возможности сына кому-либо позвонить.
«Как он может звонить?! Он же сидит, со мной не дают поговорить», — сказал Салим Шамсутдинов.
Напомним, массовый расстрел в забайкальской войсковой части произошел 25 октября этого года. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. На допросе парень вину признал, но заявил, что о содеянном не жалеет. В Минобороны придерживаются версии, что причиной мог стать нервный срыв солдата-срочника не относящийся к службе. Однако, по одной из версий, причиной расправы стали издевательства со стороны сослуживцев.
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Теги:
Происшествия , Видео , Ахмат Кадыров , Министерство обороны , ФСИН
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