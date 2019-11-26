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В мире

В Пскове задержан мужчина, напавший на врача детской больницы 

Вести.Ru + ещё 26 1 час назад
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на врача детской больницы. Это местный житель, у которого летом этого года от лейкоза умерла дочь.
Попасть в детскую областную больницу беспрепятственно может любой. Какой-либо охраны, кроме вахтеров, здесь нет. В здание больницы мужчина спокойно прошел с холодным оружием. На вахте поинтересовались, к кому тот идет и даже сообщили врачу о незваном госте. Получив добро, он поднялся в ординаторскую и сразу же набросился на врача с ножом. Ударив в область почки, он тут же покинул больницу. Возбуждено уголовное дело.
"Следователи квалифицировали содеянное по статье "Покушение на убийство". Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время с ним будут работать следователи. Мотив совершенного преступления проверяется", — сказал старший помощник руководителя следственного управления Антон Доброхотов.
Нападавший о своих мотивах сейчас рассказывает полицейским. Известно, что его пятилетней дочери летом в Пскове поставили страшный диагноз — лейкоз. Отправили на лечение в Москву, спустя месяц девочка скончалась. Лечащим врачом ребенка была Ирина Гайдук, именно ей мужчина и решил отомстить.
"Это отец девочки, которая умерла от лейкоза, ее не смогли спасти. Родители посчитали, что это вина этого врача. Но итог вот такой. Данный случай был разобран комитетом. Вины врача нет. Эта девочка умерла в центре Рогачева в Москве, от нас она была туда направлена", — говорит главный врач Детской областной больницы Аркадий Гохман.
Как нам пояснили, квалифицированной охраны в Детской областной больнице никогда не было. Понять, каковы намерения мужчины, вахтер не могла, тем более знать, что у него с собой нож. После ЧП уже вечером на дежурстве тоже женщина. И тоже одна.
По словам главного врача, детскую больницу с завтрашнего дня будет охранять Росгвардия. Расследование этого происшествия продолжается. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает.
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Комментарии29 
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Росгвардия , Псков
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