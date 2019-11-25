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Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете 

Рамблер + ещё 7 9 минут назад
Полиция и СК Сургута проверят информацию об избиении 15-летней девушки сверстницами, сообщает РИА «Новости».
Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой девушки бьют сверстницы руками и ногами в туалете торгового центра и в подъезде общежития. Сообщалось, что съемку вели нападавшие, а за происходящим наблюдали молодые люди, не вмешиваясь в происходящее.
На кадрах видно, как девушки требуют от своей жертвы извиниться.
По информации СМИ, школьницы также вымогали у пострадавшей деньги и смартфон, а также приходили ночью у ней домой и пытались устроить конфликт.
«В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия», — сообщили в СК. 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , РИА Новости , Сургут
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