Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете 

Полиция и СК Сургута проверят информацию об избиении 15-летней девушки сверстницами, сообщает РИА «Новости».
Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой девушки бьют сверстницы руками и ногами в туалете торгового центра и в подъезде общежития. Сообщалось, что съемку вели нападавшие, а за происходящим наблюдали молодые люди, не вмешиваясь в происходящее.
На кадрах видно, как девушки требуют от своей жертвы извиниться.
По информации СМИ, школьницы также вымогали у пострадавшей деньги и смартфон, а также приходили ночью у ней домой и пытались устроить конфликт.
«В ходе проверки будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего, будут проведены другие проверочные мероприятия», — сообщили в СК.