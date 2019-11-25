Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой девушки бьют сверстницы руками и ногами в туалете торгового центра и в подъезде общежития. Сообщалось, что съемку вели нападавшие, а за происходящим наблюдали молодые люди, не вмешиваясь в происходящее.

На кадрах видно, как девушки требуют от своей жертвы извиниться.

По информации СМИ, школьницы также вымогали у пострадавшей деньги и смартфон, а также приходили ночью у ней домой и пытались устроить конфликт.