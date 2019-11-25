Массовая драка дворников произошла в центре Москвы

Массовая драка между дворниками произошла в центре Москвы

Участие в конфликте приняли примерно 10 вооружённых ломами и лопатами сотрудников ГБУ «Жилищник».

После начала драки местные жители вызвали полицию, пожаловавшись на производимый дворниками шум.

В полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками.

Работники ГБУ «Жилищник» были вооружены лопатами и ломами. Правонарушители задержаны, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении, — передаёт ТАСС сообщение от пресс-службы столичного ГУ МВД.

В правоохранительных органах отметили, что в результате столкновения дворников никто не пострадал.

Как ранее писал News.ru, студенты-старшекурсники толпой избили первокурсника в филиале МГИМО в Одинцово. Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и ушибами лица.

Инцидент произошёл в филиале на Ново-Спортивной улице. По данным СМИ, ученика травили и раньше, однако таких серьёзных случаев ещё не случалось. Медики сообщили в правоохранительные органы, однако студент отказался писать заявление, так как опасается за свою жизнь.