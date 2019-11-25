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Массовая драка между дворниками произошла в центре Москвы 

News.ru + ещё 13 57 минут назад
Массовая драка дворников произошла в центре Москвы
Фото: News.ru
Участие в конфликте приняли примерно 10 вооружённых ломами и лопатами сотрудников ГБУ «Жилищник».
После начала драки местные жители вызвали полицию, пожаловавшись на производимый дворниками шум.
В полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками.
Работники ГБУ «Жилищник» были вооружены лопатами и ломами. Правонарушители задержаны, в их отношении составлены протоколы об административном правонарушении, — передаёт ТАСС сообщение от пресс-службы столичного ГУ МВД.
В правоохранительных органах отметили, что в результате столкновения дворников никто не пострадал.
Как ранее писал News.ru, студенты-старшекурсники толпой избили первокурсника в филиале МГИМО в Одинцово. Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и ушибами лица.
Инцидент произошёл в филиале на Ново-Спортивной улице. По данным СМИ, ученика травили и раньше, однако таких серьёзных случаев ещё не случалось. Медики сообщили в правоохранительные органы, однако студент отказался писать заявление, так как опасается за свою жизнь.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МГИМО , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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