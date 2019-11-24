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Семилетняя россиянка пошла гулять по льду после отказа подруги и умерла 

Lenta.ru + ещё 5 45 минут назад
Ребенок пошел гулять по льду и умер
Фото: ТАСС
В городе Балаково (Саратовская область) семилетняя девочка провалилась под лед и умерла. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
По данным правоохранителей, во время прогулки со сверстницей школьница предложила вдвоем выйти на лед замерзшего пруда. Однако подруга испугалась и отказалась, после чего девочка направилась к пруду одна.
«Не сформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса ребенка, в силу чего она оказалась в воде», — указывается на сайте.
Подруга девочки обратилась за помощью к проходившей мимо женщине, та позвонила в службу спасения и сообщила о случившемся. Первыми на место происшествия приехали полицейские — они извлекли ребенка из воды. Затем девочку госпитализировали в больницу, где через непродолжительное время после реанимационных действий она скончалась.
20 ноября в Селенгинском районе Бурятии двое детей играли у озера и провалились под лед. Одному мальчику удалось спасти, тело второго нашли в 200 метрах от берега.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Саратовская Область
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