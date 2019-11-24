ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома

По меньшей мере 23 человека погибли на востоке Демократической республики Конго (ДРК) в результате падения самолета на один из районов города Гома.
На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа, также есть сведения о по меньшей мере четырех погибших среди жителей города Гома.
Сообщается, что двухмоторный самолет Dornier-228 компании Busy Bee упал при наборе высоты через три минуты после взлета. На месте крушения возник пожар, который позднее был потушен. Самолет следовал в город Бени в 350 километрах на север от Гомы.