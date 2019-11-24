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Происшествия

Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго 

Российская Газета + ещё 16 1 час назад
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 23 человека погибли на востоке Демократической республики Конго (ДРК) в результате падения самолета на один из районов города Гома.
На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа, также есть сведения о по меньшей мере четырех погибших среди жителей города Гома.
Сообщается, что двухмоторный самолет Dornier-228 компании Busy Bee упал при наборе высоты через три минуты после взлета. На месте крушения возник пожар, который позднее был потушен. Самолет следовал в город Бени в 350 километрах на север от Гомы.
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Теги:
Происшествия , В мире , Пожары , Гома , Конго
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