ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома

Не менее 23 человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа, также есть сведения о по меньшей мере четырех погибших среди жителей города Гома.

Сообщается, что двухмоторный самолет Dornier-228 компании Busy Bee упал при наборе высоты через три минуты после взлета. На месте крушения возник пожар, который позднее был потушен. Самолет следовал в город Бени в 350 километрах на север от Гомы.