Не спасли: пилот умер на борту самолета

Врачи не смогли спасти пилота экстренно севшего в Ростове-на-Дону самолёта

Второй пилот авиалайнера, экстренно севшего в ростовском аэропорту Платов, скончался.

Самолёт совершал регулярный рейс из Москвы Анапу . В полёте самочувствие второго пилота резко ухудшилось, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту.

После приземления лётчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Причина смерти пилота пока не называется.

Ранее News.ru писал, что самолёт, принадлежащий национальной авиакомпании Узбекистана, совершил экстренную посадку в китайском городе Ланьчжоу из-за плохого самочувствия сразу пяти пассажиров. Все они были госпитализированы.