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Шоу-бизнес

Мэр Тулуна покинул больницу после ДТП 

News.ru 2 часа назад
Мэр Тулуна покинул больницу после ДТП
Фото: tulunadm.ru
Мэр города Тулуна Юрий Карих уехал из клиники, куда был доставлен сразу после ДТП, в котором погибли его жена. Об этом рассказал мэр Черемхово Вадим Семёнов.
Мэр Тулуна госпитализирован, его жена погибла
Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме, — сообщил он в интервью РИА Новости.
По его словам, он хотел покинуть медучреждение ещё накануне, однако медики убедили остаться его на ночь. В Настоящее время его состояние опасений у врачей не вызывает.
Ранее News.ru писал, что Юрий Карих попал в ДТП 23 ноября на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Глава Тулуна врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена мэра погибла, а самого градоначальника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Недавно видео смертельной аварии попало в Сеть.
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Теги:
Происшествия , Вадим Семенов , РИА Новости , Черемхово
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