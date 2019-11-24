Мэр Тулуна покинул больницу после ДТП

Вадим Семёнов. Мэр города Тулуна Юрий Карих уехал из клиники, куда был доставлен сразу после ДТП, в котором погибли его жена. Об этом рассказал мэр Черемхово

Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхово. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме, — сообщил он в интервью РИА Новости.

По его словам, он хотел покинуть медучреждение ещё накануне, однако медики убедили остаться его на ночь. В Настоящее время его состояние опасений у врачей не вызывает.

Ранее News.ru писал, что Юрий Карих попал в ДТП 23 ноября на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Глава Тулуна врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена мэра погибла, а самого градоначальника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Недавно видео смертельной аварии попало в Сеть.