Появилась новая версия смерти Березовского

«Его убили. А британцы скрыли этот факт, ведь что они могут знать? У них есть мертвый человек, нет доказательств или другой версии. Смерть Березовского была для них стандартным случаем — труп в доме в Лондоне», — сказал Орлов, передает URA.Ru.

По его мнению, англичане не стали докапываться до сути в деле Березовского, в отличие от дела Скрипалей.

Борис Березовский был найден мертвым весной 2013 года в своем доме в Британии. По официальной версии, он покончил с собой из-за финансовых неурядиц. Мнения знавших олигарха людей разделились.

Одни считают, что его могли убить и намекают на пресловутую «руку Москвы». Другие — что Березовский не вынес проигрыша в суде миллиардеру Роману Абрамовичу и действительно совершил самоубийство.