Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
В мире
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
Происшествия
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
Политика
Британский журналист раскрыл правду о "российском следе"
Британский журналист раскрыл правду о "российском следе"
В мире

Появилась новая версия смерти Березовского 

Рамблер 1 час назад
Экс-олигарха Бориса Березовского убили. Он никогда не решился бы на суицид. Об этом заявил стихотворец Андрей Орлов, известный по прозвищу Орлуша.
«Его убили. А британцы скрыли этот факт, ведь что они могут знать? У них есть мертвый человек, нет доказательств или другой версии. Смерть Березовского была для них стандартным случаем — труп в доме в Лондоне», — сказал Орлов, передает URA.Ru.
По его мнению, англичане не стали докапываться до сути в деле Березовского, в отличие от дела Скрипалей.
Поэт из РФ признался в финансировании армии Украины
Борис Березовский был найден мертвым весной 2013 года в своем доме в Британии. По официальной версии, он покончил с собой из-за финансовых неурядиц. Мнения знавших олигарха людей разделились.
Одни считают, что его могли убить и намекают на пресловутую «руку Москвы». Другие — что Березовский не вынес проигрыша в суде миллиардеру Роману Абрамовичу и действительно совершил самоубийство.
Ранее Орлов признался украинским изданиям, что отправлял пожертвования в адрес украинских экстремистов, воюющих на Донбассе и в будущем готов показать дорогу на Кремль натовским танкистам. После этого стихотворец, уроженец Перми, стал любимцем украинских пропагандистов. Российские блогеры обратились в прокуратуру с просьбой проверить Орлова на финансирование террористических организаций.
Комментарии188 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Андрей Орлов , Борис Березовский , Роман Абрамович , Генпрокуратура РФ , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе 1
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе 53
Британский журналист раскрыл правду о «российском следе»
Британский журналист раскрыл правду о «российском следе» 20
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?»
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?» 87
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение