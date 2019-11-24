Экс-олигарха Бориса Березовского убили. Он никогда не решился бы на суицид. Об этом заявил стихотворец Андрей Орлов, известный по прозвищу Орлуша.
«Его убили. А британцы скрыли этот факт, ведь что они могут знать? У них есть мертвый человек, нет доказательств или другой версии. Смерть Березовского была для них стандартным случаем — труп в доме в Лондоне», — сказал Орлов, передает URA.Ru.
По его мнению, англичане не стали докапываться до сути в деле Березовского, в отличие от дела Скрипалей.
Борис Березовский был найден мертвым весной 2013 года в своем доме в Британии. По официальной версии, он покончил с собой из-за финансовых неурядиц. Мнения знавших олигарха людей разделились.
Одни считают, что его могли убить и намекают на пресловутую «руку Москвы». Другие — что Березовский не вынес проигрыша в суде миллиардеру Роману Абрамовичу и действительно совершил самоубийство.
Ранее Орлов признался украинским изданиям, что отправлял пожертвования в адрес украинских экстремистов, воюющих на Донбассе и в будущем готов показать дорогу на Кремль натовским танкистам. После этого стихотворец, уроженец Перми, стал любимцем украинских пропагандистов. Российские блогеры обратились в прокуратуру с просьбой проверить Орлова на финансирование террористических организаций.