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Криминал

Полицейские расстреляли единственную машину москвича 

News.ru 18 минут назад
Полицейские расстреляли машину москвича
Фото: News.ru
Житель столицы Ильгар Байрамов рассказал об угоне своей машины, которую во время погони расстреляли силовики, Интигамом Алиевым. Это было единственное его транспортное средство.
По его словам, он оставил автомобиль на площадке возле магазина, передаёт «Подъём».
Она то закрывается, то не закрывается. Утром я подхожу, а машины нет. Сначала думали, эвакуатор забрал. Но все машины стоят, а моей — нет, — подчеркнул он.
Мужчина добавил, что посмотрел камеры и сразу позвонил в полицию. Эту машину он использует для поездок по работе.
А теперь что мне делать? Вот бедный я, бедный. Я еле-еле расходы свожу, у меня дочка учится, — заключил Байрамов.
Как писал News.ru, в Москве сотрудники ДПС, погнавшиеся за автомобилем, находящимся в розыске, устроили стрельбу на МКАД. Мужчина, пытаясь скрыться от преследователей на автомашине ВАЗ-2107, совершил несколько аварий. Полицейским пришлось применить оружие — они выстрелили в сторону нарушителя не менее восьми раз. Гонщика удалось задержать на северо-западе столицы
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Теги:
Происшествия , Криминал , ГИБДД
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