Полицейские расстреляли машину москвича

Полицейские расстреляли единственную машину москвича

Все новости на карте

Житель столицы Ильгар Байрамов рассказал об угоне своей машины, которую во время погони расстреляли силовики, Интигамом Алиевым. Это было единственное его транспортное средство.

По его словам, он оставил автомобиль на площадке возле магазина, передаёт «Подъём».

Она то закрывается, то не закрывается. Утром я подхожу, а машины нет. Сначала думали, эвакуатор забрал. Но все машины стоят, а моей — нет, — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что посмотрел камеры и сразу позвонил в полицию. Эту машину он использует для поездок по работе.

А теперь что мне делать? Вот бедный я, бедный. Я еле-еле расходы свожу, у меня дочка учится, — заключил Байрамов.