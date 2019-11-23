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Политика

В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Москве пропал барнаульский фотограф
Фото: РИА Новости
Друзья и коллеги известного алтайского фотографа Александра Волобуева разыскивают его, так как он не вернулся из Москвы, сообщают Союз фотохудожников России и политолог Михаил Гундарин.
"Волобуев Александр Павлович. Уехал на съезд в Москву из Барнаула — и до сих пор о нем нет никаких известий. Если кто-то контактировал с ним на съезде, отзовитесь", — говорится на сайте Союза фотохудожников.
Авторы поста также просят сообщить, когда кто-либо видел Волобуева, во что он был одет, куда поехал.
"Друзья! Помогите найти человека! Не вернулся из Москвы со съезда Союза фотохудожников Александр Волобуев. Любая информация и репост", — написал Гундарин в соцсети "ВКонтакте".
Известно, что Волобуев был в Москве 16 ноября, а уже на следующий день должен был вернуться в Барнаул. Но он так и не улетел, а его телефон находится вне зоны доступа.
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Теги:
Происшествия , Александр Волобуев , Михаил Гундарин , Барнаул , Москва
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