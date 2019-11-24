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Учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
В Московский зоопарк принесли «бомбу»
Фото: РИА Новости
Школьная учительница принесла в Московский зоопарк муляж взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Учительница принесла муляж в зоопарк, чтобы провести со школьниками урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Источник подчеркнул, что педагог не уведомила администрацию зоопарка.
Предмет, представляющий собой жестяную банку с таймером и проводами, был обнаружен у пруда на территории зоопарка. По заявлению полиции, находка была обследована специалистами и служебной собакой, в результате чего выяснилось, что предмет не представляет опасности.
Сообщается, что учительница была задержана и доставлена в отделение полиции, где был составлен административный протокол и выписан штраф.
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Теги:
Происшествия , Безопасность , МВД , ИТАР-ТАСС
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