«Чеченский волк» устроил стрельбу из авто в Петербурге

Петербургская полиция начала проверку видеоролика со стрельбой из автомобиля с надписью «Чеченский волк». Ролик выложил в инстаграм пользователь Мансур Абдылхаисиев. На кадрах заниженная и тонированная «Приора» с номером «Мансур» и наклейкой «Нохчи Борз» (Чеченский волк) едет ночью по Московскому проспекту. Когда машина минует Московские триумфальные ворота, из окна высовывается рука с автоматом. Звучит очередь.

Сам автор ролика заявил, что это видео не имеет отношения к реальности.

«Видеомонтаж, не более. Спасибо, кто помогал», — написал молодой человек в инстаграме.

Пользователи отреагировали на видео негативно и посоветовали удалить его.

«Интересно, Рамзану Кадырову уже показали этот ролик?».

«Надеюсь, что монтаж, а то пулям-то еще приземлиться нужно, и возможно. на чью-то голову», — пишут комментаторы.