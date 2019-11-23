Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
Политика
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе
Армия
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Происшествия
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
Технологии

«Чеченский волк» устроил стрельбу из авто в Петербурге 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Петербургская полиция начала проверку видеоролика со стрельбой из автомобиля с надписью «Чеченский волк». Ролик выложил в инстаграм пользователь Мансур Абдылхаисиев. На кадрах заниженная и тонированная «Приора» с номером «Мансур» и наклейкой «Нохчи Борз» (Чеченский волк) едет ночью по Московскому проспекту. Когда машина минует Московские триумфальные ворота, из окна высовывается рука с автоматом. Звучит очередь.
Сам автор ролика заявил, что это видео не имеет отношения к реальности.
«Видеомонтаж, не более. Спасибо, кто помогал», — написал молодой человек в инстаграме.
Пользователи отреагировали на видео негативно и посоветовали удалить его.
«Интересно, Рамзану Кадырову уже показали этот ролик?».
«Надеюсь, что монтаж, а то пулям-то еще приземлиться нужно, и возможно. на чью-то голову», — пишут комментаторы.
Издание «Фонтанка» сообщило, что ролик уже привлек внимание полиции, там начали проверку.
Комментарии54 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море 80
Украинских военных подорвали в Донбассе
Украинских военных подорвали в Донбассе 51
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней 5
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке
РФ лишилась спутника предупреждения о ракетной атаке 29
Савченко предрекла исчезновение Украины
Савченко предрекла исчезновение Украины 35
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Другое
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение