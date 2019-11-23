Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой

Все новости на карте

Сочи нашли мертвой 23-летнюю девушку-следователя. Тело обнаружили сегодня около 11.30, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на управление СКР по Краснодарскому краю.

В Хостинском отделе полиции, где работала сотрудница, также начали служебную проверку.

Сообщается, что девушка нынешним летом окончила университет МВД и только недавно приступила к работе в органах.

«Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах передают , что одной из версий является самоубийство.

Телеграм-каналы пишут, что девушка в последнее время стала замкнутой и держалась с коллегами отстраненно. Предсмертной записки она не оставила.

Ранее «Рамблер» сообщал , что бывшего сочинского следователя

объявили в международный розыск.