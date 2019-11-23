Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал "терзать и трясти" чиновников
Путин призвал "терзать и трясти" чиновников
Политика
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
В мире
"Был какой-то заказ": директор Ротару сделал заявление
"Был какой-то заказ": директор Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
Россия снова готовится биться за Курилы
Россия снова готовится биться за Курилы
Политика

Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой 

Рамблер + ещё 7 13 минут назад
Была замкнутой: в Сочи следователь покончила с собой
Фото: РИА Новости
В Сочи нашли мертвой 23-летнюю девушку-следователя. Тело обнаружили сегодня около 11.30, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на управление СКР по Краснодарскому краю.
В Хостинском отделе полиции, где работала сотрудница, также начали служебную проверку.
Сообщается, что девушка нынешним летом окончила университет МВД и только недавно приступила к работе в органах.
«Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах передают, что одной из версий является самоубийство.
Телеграм-каналы пишут, что девушка в последнее время стала замкнутой и держалась с коллегами отстраненно. Предсмертной записки она не оставила.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывшего сочинского следователя
объявили в международный розыск.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников
Путин призвал «терзать и трясти» чиновников 90
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне
Сирийская казнь: убийцами могли быть россияне 35
«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление
«Был какой-то заказ»: директор Ротару сделал заявление 110
Россия снова готовится биться за Курилы
Россия снова готовится биться за Курилы 65
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке 2
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Экология
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение